"المجــــد" تعبر برزخاً بين قرنين، وتسافر في دنيا الكلمة المُلتزمة طوال ثمانية وعشرين عاماً.. بقلم: فهــد الريمــاوي
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جرينتش+2 06:05
في مؤامرة رخيصة ومكشوفة جدا.. امريكا تطيح (عبر عملائها) بعمران خان لرفضه الانصياع لاوامرها بمقاطعة روسيا
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