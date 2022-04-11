بملياري دولار فقط لا غير.. ابن سلمان يرد الجميل لكوشنير لانه انقذه من ورطة قتل خاشقجي

"المجــــد" تعبر برزخاً بين قرنين، وتسافر في دنيا الكلمة المُلتزمة طوال ثمانية وعشرين عاماً.. بقلم: فهــد الريمــاوي
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