اليهود يخونون اعزّ اصدقائهم.. تقرير يكشف تجسس اسرائيل على كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي عبر برنامج بيغاسوس

أفاد مسؤولان من الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن مسؤولين كبار في المفوضية الأوروبية تعرضوا للاختراق العام المنصرم عبر برنامج تجسس بيغاسوس التابع لشركة الأمن السيبراني الإسرائيلية NSO.

ووفقا للوثائق التي اطلعت عليها وكالة رويترز، “يوجد مفوض العدل الأوروبي ديدييه رايندرز على قائمة الضحايا والتي تكشف عن استهداف أربعة أعضاء آخرين على الأقل من موظفي اللجنة، في ما لم يتم تقديم أي تفاصيل بخصوص مستخدم البرنامج أو البيانات التي ربما تم ابتزازها.

وقال المسؤولان في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية أصبحت على علم بالاستهداف الذي أعقب الرسائل التي أصدرتها شركة آبل لآلاف حاملي هواتف آيفون، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وحذرتهم من أنهم “مستهدفون من قبل مهاجمين ترعاهم دولة”. وكانت هذه المرة الأولى التي ترسل فيها آبل تحذيرا جماعيًا للمستخدمين بأنهم كانوا في مرمى قراصنة حكومة.

وقالت في رسالة بالبريد الإلكتروني بتاريخ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني اطلعت عليها رويترز: “بالنظر إلى طبيعة مسؤولياتك، فأنت هدف محتمل”.

وومن جهتها قالت شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية NSO. في بيان إنها ليست مسؤولة عن محاولات القرصنة، مؤكدة أن الاستهداف الذي ذكرته رويترز “لا يمكن أن يحدث بأدوات ”

تأتي هذه الاكتشافات في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان الأوروبي لإطلاق لجنة تحقيق في استخدام برمجيات المراقبة في الدول الأعضاء في أوروبا في 19 أبريل/نيسان الجاري.

ومن جهته قال الباحث في المعهد الهولندي للعلاقات الدولية كلينجينديل كينيث لاسوين، إنه من المهم عدم القفز إلى استنتاجات “متسرعة” بشأن الجناة المحتملين. مشيرا إلى أن “بروكسل هي عش حقيقي للتجسس”.