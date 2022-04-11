"المجــــد" تعبر برزخاً بين قرنين، وتسافر في دنيا الكلمة المُلتزمة طوال ثمانية وعشرين عاماً.. بقلم: فهــد الريمــاوي
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جرينتش+2 06:05
اليهود يخونون اعزّ اصدقائهم.. تقرير يكشف تجسس اسرائيل على كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي عبر برنامج بيغاسوس
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