"المجــــد" تعبر برزخاً بين قرنين، وتسافر في دنيا الكلمة المُلتزمة طوال ثمانية وعشرين عاماً.. بقلم: فهــد الريمــاوي
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الضفة تشتعل.. إصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار شرق نابلس، وإستشهاد فلسطينيين في جنين وبيت لحم/ فيديو
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