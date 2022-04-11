الضفة تشتعل.. إصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار شرق نابلس، وإستشهاد فلسطينيين في جنين وبيت لحم/ فيديو

نابلس – أصيب مستوطنان بجروح عقب تعرضهما لعملية إطلاق نار شرق نابلس، فجر اليوم الاثنين.

وأوضحت مصادر محلية، أن مستوطنين أصيبا بجروح بعد تعرضهما لإطلاق نار ،مع مجموعة من المستوطنين، حاولت اقتحام قبر يوسف شرق نابلس.

وأضافت أن المستوطنين قد اعتدوا على فلسطينيين في المنطقة ودهسوا بمركبتهم شاباً قبل أن يتم التصدي لهم بإطلاق النار.

وكانت مصادر عبرية، قالت في بداية الحدث إن المستوطنين أصيبوا برصاص الشرطة الفلسطينية ولم تذكر تفاصيل إضافية.

ووثقت مقاطع مصورة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اقتحام قوات من جيش الاحتلال للمنطقة لسحب المستوطنين.

وفي سياق متصل، أصيب فلسطيني بالرصاص الحي و23 آخرين بالاختناق خلال مواجهات في شارع القدس بمدينة نابلس.

وفي التفاصيل، فقد أصيب مستوطنان إسرائيليان، فجر اليوم الاثنين، بجراح متفاوتة، عقب إطلاق النار عليهما من قبل مسلحين فلسطينيين قرب “قبر يوسف” شرقي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقالت إذاعة جيش العدو، إن مستوطنين اثنين من الحسيديم أصيبا بجراح متوسطة عندما دخلا بسيارتهما “قبر يوسف” في نابلس ولم تعرف هوية المنفذين،

ورجحت القناة ال ١٤ الإسرائيلية أن يكون مصدر إطلاق النار من عناصر بالأجهزة الأمنية الفلسطينية المنتشرة بالمنطقة.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن جيش الاحتلال “يجري تحقيقًا في الحادث”. واصفة الحدث بـ “الغير اعتيادي”.

وأفادت “الإذاعة العامة” الإسرائيلية، بأن “مطلقي الرصاص قرب “قبر يوسف” مسلحون، ونجحوا في الانسحاب من الموقع، وليس للشرطة الفلسطينية علاقة بالحدث”.

وأوضح الإعلام الإسرائيلي، أن المستوطنين حاولا الدخول بمركبتهما إلى “قبر يوسف” دون وجود حراسة من قبل قوات الاحتلال وتم استهداف مركبتهما بإطلاق النار وأكملا مسيرهما إلى حاجز “بيت فوريك” العسكري شرقي نابلس.

شهيد اصيب خلال مواجهات في جنين

على هذا الصعيد، أعلنت مصادر محلية، اليوم الاثنين، عن استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين يوم أمس.

وقالت المصادر، إن الشاب محمد زكارنة قد استشهد صباح اليوم متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال يوم أمس.

وكانت قوات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة، يوم أمس، ولاحقت مركبة لعائلة الشهيد رعد خازم قبل أن تندلع مواجهات مع الشبان.

وعقب استشهاد زكارنة ارتفع عدد الشهداء في الضفة المحتلة، منذ يوم أمس، إلى أربعة.

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شهيد في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

ومساء امس الأحد، استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة الخضر قرب بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية، أن الشهيد هو الأسير المحرر محمد علي غنيم، حيث ارتقى شهيدا بعد كمين في منطقة جبل أبو سود في بلدة الخضر.

ويعد غنيم، الشهيد الثالث خلال أقل من 24 ساعة، برصاص قوات الاحتلال بعد ارتقاء سيدتين في بيت لحم والحرم الإبراهيمي في الخليل.