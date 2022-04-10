63.8 % نسبة النجاح.. اعلان نتائج امتحان “الشامل”/ رابط

أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الدكتور احمد فخري العجلوني، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة “الشامل” للدورة الربيعية 2022.

وقال الدكتور العجلوني في مؤتمر صحفي، اليوم الاحد، إن نسبة النجاح بلغت 63.8 بالمئة، وهي ضمن نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل وأعلى بقليل من نسبة النجاح في الدورة السابقة.

وتقدم للامتحان بورقة أو أكثر 5758 طالبا وطالبة، توزعوا على 48 كلية جامعية وجامعية متوسطة، في 128 برنامجا دراسيا، منها 70 برنامجا ضمن الخطط الدراسية الجديدة و 58 برنامجا ضمن الخطط الدراسية القديمة، نجح منهم ما مجموعه 3676 طالبا وطالبة، لافتا الى انه تغيب عن الامتحان بجميع أوراقه 14 طالبا وطالبة، وتم ضبط 9 حالات غش أثناء الامتحان.

وأعلن الدكتور العجلوني عن السماح لكل من استنفذ حقه في الدورات السابقة سواء ضمن الخطط القديمة أو الجديدة بالتقدم للامتحان في الدورة الصيفية المقبلة ولمرة واحدة، مبينا ان اللجنة العليا للامتحان اتخذت في جلستها المنعقدة صباح اليوم مجموعة من القرارات التي تعالج أوضاع الطلبة الذين استنفذوا حقهم سواء على الخطط القديمة او الجديدة.

وأشار الى ان وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة أنهت جميع الاجراءات المتعلقة باستخلاص النتائج وتحليلها بكل دقة ونزاهة ومراجعة مختلف الملاحظات الالكترونية على اسئلة الامتحان، كما وردت من الطلبة في قاعات الامتحان، وكذلك تحليل معامل الصعوبة لجميع اوراق الامتحان حيث تبين ان اسئلة الامتحان في جميع اوراقه كانت ضمن مستوى التوزيع المعياري من حيث الصعوبة.

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