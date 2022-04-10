وزارة الصحة: 7 وفيات و741 إصابة بكورونا الأسبوع الماضي، ليرتفع العدد منذ بدء الوباء إلى 14055 وفاة و1,694,957 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 7 وفيات و741 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الأسبوع الوبائي رقم 14 لعام 2022 الممتد من 2 الى 8 نيسان، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الوباء إلى 14055 وفاة و1694957 إصابة.

وقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا الأسبوع،2.91 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز الأسبوعي إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 493 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات خلال الأسبوع 44 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 83 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 74 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 1بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 5 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 3 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 2 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 7 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 3 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 1بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 2 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 1بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1264 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء التراكمي 1680409 حالة. كما أشار إلى إجراء 25469 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 16695723 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4745645، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4463570، والجرعة الثالثة 637755.