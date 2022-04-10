لانه دعا الى محاكمة بوتين.. كوريا الشمالية تهاجم بايدن بشراسة وتصفه بـ “رجل عجوز احمق يعاني خرف الشيخوخة”

هاجمت كوريا الشمالية، الرئيس الأمريكي جو بايدن ووصفته بـ”رجل عجوز يعاني خرف الشيخوخة”، دفاعا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء الهجوم الكوري الشمالي على بايدن، بعد أن دعا إلى “محاكمة الرئيس الروسي بوتين بسبب الفظائع المزعومة ضد المدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية”، والتي تتبادل كل من أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأنها.

وقال تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، امس السبت، إن “الحكاية الأخيرة هي عن الرئيس الأمريكي الذي تحدث بالسوء عن الرئيس الروسي استنادا إلى معلومات لا أساس لها”، بحسب الوكالة.

وأضافت: “مثل هذه التصريحات المتهورة لا يمكن أن يدلي بها سوى أحفاد اليانكيز الذين يتقنون العدوانية وحبك المؤامرات”.

واعتبر التعليق أن بايدن “رئيس معروف بزلات لسانه المتكررة”، دون الإشارة إليه بالاسم.

وتوصل إلى أن “الاستنتاج يمكن أن يكون أن هناك مشكلة في قدرته الفكرية، وتصريحاته المتهورة ليست سوى استعراض لحماقة رجل عجوز يعاني خرف الشيخوخة”.

وتابع: “يبدو مستقبل الولايات المتحدة قاتما بوجود مثل هذا الرجل الضعيف في السلطة”.

وإلى جانب بكين تعد روسيا من الأصدقاء القلائل لكوريا الشمالية، وسبق أن قدمت لنظام بيونج يانج الكثير من الدعم.

وانحازت بيونج يانج إلى جانب موسكو في حربها ضد أوكرانيا، متهمة الولايات المتحدة بأنها “السبب الأساسي” لهذه الأزمة.

ولوسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية تاريخ طويل من التهجم الشخصي على القادة الأجانب، وحتى قبل أن يترشح بايدن للرئاسة وصفته بأنه “(…) مسعور، ويجب أن يضرب بعصا حتى الموت”.

كما أشارت إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه: “أمريكي خرف ومختل عقليا”، وشبهت سلفه باراك أوباما بأحد الحيوانات، وجورج دبليو بوش بـ”الأحمق”.

وطالت الانتقادات المهينة رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك كون-هي التي وصفها إعلام بيونج يانج بأنها “ساحرة” و”ماكرة”.