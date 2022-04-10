لأول مرة في التاريخ .. جوزيب بوريل “الواجهة الدبلوماسية” للاتحاد الأوروبي يتمنى حلا عسكريا للحرب في أوكرانيا !!!

أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل في أعقاب زيارته لكييف عن أمله في حل النزاع في أوكرانيا عسكريا وليس دبلوماسيا.

وقال بوريل في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” عقب زيارته لأوكرانيا حيث رافق رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: “يجب كسب هذه الحرب في ساحة المعركة”.

وأشار بوريل إلى مبلغ 500 مليون يورو إضافية تم تخصيصها الشهر الماضي لشراء أسلحة لأوكرانيا “ستلبي الاحتياجات الأوكرانية”.

كما وعد بوريل بفرض عقوبات جديدة على روسيا وأعلن مناقشة هذا الموضوع في اجتماع مقرر لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 11 أبريل في بروكسل.

ولم يدل قادة الاتحاد الأوروبي بتصريحات حول أولوية النصر العسكري على الحل السياسي للصراع سواء أثناء الحرب في يوغوسلافيا أو في ليبيا أو في أفغانستان،

علاوة على ذلك، لم تصدر مثل هذه التصريحات خلال غزو التحالف الأمريكي للعراق عام 2003، وهو ما نددت به الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي على أساس أنها تستند إلى معلومات مضللة وأطروحات كاذبة حول وجود أسلحة دمار شامل في بغداد.