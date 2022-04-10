بعد عملية “رعد”.. الحركة التجارية في “تل أبيب” تتراجع 50%

تل ابيب – تحدثت وسائل اعلام إسرائيلية، عن تراجع نسبته 50% في “الحركة التجارية في مدينة تل أبيب، في نهاية الأسبوع، بعد الهجوم الأخير”.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن مصادر في الشرطة، تأكيدها “ارتفاع طلب التجار وأصحاب الفنادق والمطاعم في تل أبيب، حرّاسَ أمن، من أجل وضعهم عند مداخل محالّهم ومطاعمهم”.

وارتفع عدد القتلى الإسرائيليين في العملية الفدائية في “تل أبيب” إلى 3، يوم امس الاول الجمعة، مع مقتل أحد الجرحى في المستشفى.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية علّقت على عملية إطلاق النار في “تل أبيب”، قائلةً إنّ “مشاهد ما يجري في تل أبيب لا يُذكَر مثيلٌ لها”.

وأدّت العمليات المتتالية خلال الأسابيع الأخيرة، إلى مقتل 14 إسرائيلياً حتى الآن.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ موجة العمليات المتزايدة “زعزعت شعور الأمن الشخصي في كل أنحاء إسرائيل”.

من جانبه، قال وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، شاؤول موفاز، إنّ “المستوطنين يشعرون بالخوف وعدم الأمان”.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية تسجيل ارتفاع في طلبات الحصول على مساعدة نفسية، بعد عملية “تل أبيب”.