انتشال جثة شاب غرق في قناة الملك عبد الله بمنطقة الكريمَّة

انتشلت كوادر من غطاسي دفاع مدني غرب إربد، اليوم الأحد، جثة شاب يبلغ من العمر 18 عاماً تعرض للغرق في مياه قناة الملك عبد الله بمنطقة الكريمَّة بلواء الأغوار الشمالية.

وقال متصرف اللواء الدكتور علي الحوامدة، إنه جرى إخلاء الجثة إلى مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي، فيما جرى الكشف على مكان الحادثة من قبل المدعي العام والأجهزة الأمنية التي باشرت التحقيق في الحادثة.

وبين أنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال، لبيان سبب الوفاة.

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