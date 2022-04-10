الخصاونة ينعى وزير الخارجية الأسبق الدكتور حازم نسيبة

نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وزير الخارجية الأسبق الدكتور حازم نسيبة الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الاحد.

واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الكبيرة والجليلة التي قدمها الوزير والدبلوماسي والاكاديمي المرحوم الدكتور حازم نسيبة خلال مسيرة حياته.

وتقلد الدكتور نسيبة عدة مناصب وزارية منها، وزيرا للخارجية ووزير انشاء وتعمير ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.

كما تقلد المرحوم منصب سفير الاردن لدى جمهورية مصر العربية ولدى تركيا، وكان عضوا في مجلس الاعيان عدة مرات، كما عمل في دوائر الاذاعة والصحافة والمطبوعات واستاذا في الجامعة الاردنية ووكيلا لعدة وزارات وممثلا للأردن لدى المجلس الاستشاري لوكالة الغوث.

والمرحوم مولود في القدس عام 1922 وحاصل على وسام الكوكب الاردني من الدرجة الاولى واوسمة من دول شقيقة.

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