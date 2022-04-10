وزارة الصحة: 7 وفيات و741 إصابة بكورونا الأسبوع الماضي، ليرتفع العدد منذ بدء الوباء إلى 14055 وفاة و1,694,957 إصابة
أهم العناوين
جرينتش+2 01:05
الحكومة تُقر نظام مجلس الأمن القومي إنفاذاً للتعدِّيلات الدستوريَّة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني