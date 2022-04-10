الثانية خلال ساعات.. استشهاد فلسطينية مساء اليوم الاحد برصاص الاحتلال في الخليل بدعوى طعن جندي/ فيديو

استشهدت مواطنة لم تعرف هويتها بعد، مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة الخليل.

وأوضحت مصادر أمنية وشهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب مواطنة، ما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة، وتركتها تنزف على الأرض.

وقالت وزارة الصحة إنها تبلغت، باستشهاد المواطنة التي كانت قد أصيبت بجروح بالغة الخطورة بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليها في محيط الحرم الابراهيمي الشريف بمدينة الخليل، ولم تعرف هويتها حتى الآن.

وكانت قوات الاحتلال أعلنت المنطقة “عسكرية مغلقة” ومنعت الطواقم الطبية من الوصول للمكان، واغلقت ابواب الحرم الابراهيمي الشريف على العاملين فيه من سدنة الحرم.

وذكرت/ القناة السابعة/ العبرية، أنه جرى “استهداف فلسطينية بالرصاص قرب المسجد الإبراهيمي”، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

في حين، ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة “معاريف” أن جنديا إسرائيليا من قوات ما تسمى ب”حرس الحدود” أصيب بجراح طفيفة في عملية الطعن.

وهذه الشهيدة هي الثانية منذ صباح اليوم الاحد ، بعد استشهاد المواطنة غادة سباتين (45 عاما) من حوسان في بيت لحم والتي أطلق جنود الاحتلال النار عليها وارتقت متأثرة بجروحها.

💥 #عاجل.. القناة 13 العبرية: استشهاد سيدة فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي بزعم تنفيذها عملية طعن قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل. pic.twitter.com/i4uJRHPdzt — ❤️💎 اللهم اغفرلوالديَّ_وأخي _الغالي_أبو العبد🤲😰 (@om_loai1311) April 10, 2022

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