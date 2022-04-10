استشهاد الارملة “غادة سباتين” من بلدة حوسان غرب بيت لحم برصاص جنود الاحتلال ظهر اليوم الاحد/ فيديو

بيت لحم: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم الأحد، استشهاد المواطنة التي أصيبت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأوضحت الصحة، أن المواطنة وصلت إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، وهي تعاني من قطع في شريان الساق، إضافة إلى خسارتها كمية كبيرة من الدم، وسرعان ما أعلن عن استشهادها، متأثرة بإصابتها.

وأصيبت المواطنة غادة إبراهيم علي سباتين في العقد الرابع من عمرها برصاصة في الفخذ، وتم نقلها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين ، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب المواطنة غادة إبراهيم علي سباتين (35 عاما)، في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، وهي أرملة، ولديها ستة أطفال.

وحسب شهود عيان، فقد أطلقت قوات الاحتلال الرصاص صوب مواطنة أثناء سيرها في الشارع، ما أدى إلى إصابتها، وتم نقلها في مركبة خاصة إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

واوضح شهود العيان ان قوات جيش الاحتلال كان يبدو عليهم الخوف والارتباك الشديد عند اقامتهم لحاجز عند المدخل الشرقي لبلدة حوسان، وعند عبور غدير للشارع طلب منها أحد جنود الاحتلال التوقف، ولكنها تعثرت أثناء قطعها الشارع؛ وسرعان ما أطلق عليها أحد الجنود رصاصتين دون ان تشكل اي خطر عليهم.

وأضاف شهود العيان، ان جنود الاحتلال لم يقدموا لها اي اسعافات بعد اصابتها، وبقيت تنزف أمامهم حتى تمكن أهل البلدة من اخذها من جنود الاحتلال ونقلها الى مستسفى بيت جالا الحكومي حيث أعلن عن استشهادها.

وغدير سباتين 48 عاما ، أرملة، ولديها ستة أطفال، ويقول الأطباء انها فقدت كمية كبيرة من الدماء قبل استشهادها.

وبدوره، أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم، واسفرت عن استشهاد السيدة غادة سباتين (35 عاما)، محملا الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن تبعاتها.

وقال اشتية، إن جنود الاحتلال لا يتوقفون عن ممارساتهم الإرهابية بإطلاق النار على المواطنين العزل، والتي قضى جراءها العديد من الشهداء من الشبان والفتيات وكبار السن.

وأضاف أن إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل، يوجب على المنظمات الحقوقية الدولية إدانته والعمل على وقفه.

#شاهد| قوات الاحتلال تطلق النار تجاه فلسطينية قرب مدخل بلدة حوسان غرب بيت لحم. pic.twitter.com/BiwKc86qCU — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 10, 2022