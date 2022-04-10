أجواء معتدلة إلى دافئة اليوم الاحد وغدًا ومائلة للبرودة الثلاثاء

يطرأ اليوم الأحد، ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي 8 درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الإثنين، انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

ويطرأ الثلاثاء، انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلاتها العامة بقليل، وتكون الأجواء غائمة جزئياً في أغلب المناطق ومائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية والسهول، وتسود أجواء معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 – 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 – 12، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 11، وفي مرتفعات الشراة 29 – 12، وفي مناطق البادية 32 – 16، وفي مناطق السهول 29 – 15، وفي الاغوار الشمالية 32 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 22، وفي البحر الميت 34 – 20، وفي خليج العقبة 35 – 21 درجة مئوية.

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