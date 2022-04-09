وفاء الكيلاني تسمح لمعجبة بحب زوجها تيم حسن

فاجات الإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني، متابعيها وجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، برد غير متوقع على متابعة عبرت عن حبها للفنان السوري تيم حسن، زوج وفاء الكيلاني.

وكانت المعجبة قد عبرت عن مشاعر حبها للفنان تيم حسن، من خلال تعليق نشرته على صورة تجمعه بزوجته الإعلامية وفاء الكيلاني.

المعجبة تركت تعليقاً على صورة تيم حسن قالت فيه “بتعرفي إني كنت بحب تيم، وإنتي أخدتي مني، بس يلا مبروك وإن شاء الله تتهنون يا رب، بحبكم ردي عليي بليز”.

وجاء رد وفاء جاء مفاجئاً حيث قالت لها: “ابتهال معلش حبيبتي كملي حبك، أنا سمحالك”.

وعبر المتابعون عن إعجابهم بتصالح وفاء الكيلاني مع نفسها وثقتها في نفسها وفي زوجها وتعليقها الإيجابي تجاه معجبي زوجها تيم حسن.

وتلقت الكثير من الإشادات على هذه السماحة والتصالح مع النفس.

رد مفاجئ من وفاء الكيلاني على معجبة اعترفت بحب زوجها تيم حسن© layalina رد مفاجئ من وفاء الكيلاني على معجبة اعترفت بحب زوجها تيم حسن

زواج وفاء الكيلاني وتيم حسن:

تزوج الفنان السوري تيم حسن، من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، في 9 مايو/أيار 2017.

لكن البداية الحقيقية لزواج الثنائي والتي تنبأ فيها الجمهور بارتباطهما، كانت عام 2014، عندما استضافت وفاء الكيلاني، الفنان السوري، تيم حسن، في برنامج “الحكم” الذي كانت تقدمه وفاء الكيلاني على شاشة mbc.

المقدمة التي ألقتها وفاء الكيلاني عن ضيفها تيم حسن، لم تكن عادية، بل كانت تحمل في مضمونها كلمات غزل وثناء ومديح.

حيث قالت وفاء الكيلاني في بداية الحلقة “جنتل الشاشة العربية.. محبته في قلوب الناس متشالة ومعجباته بيموتوا في وسامته.. شايفينه سيد الرجالة”.

وفي البرنامج سألت وفاء الكيلاني، الفنان تيم حسن، عن أسباب قبوله لاستضافتها، فرد عليها “حضرتك.. لا يستهان بك والله”. فضحكت وفاء الكيلاني وارتفع هتاف الجمهور وتصفيقهم في الاستوديو.

ثم سألت وفاء الكيلاني، الفنان تيم حسن عن رد فعله إذا ما طلبت إحداهن منه الزواج، وتقدمت له على الهواء بطلب الزواج، فقالت له: “تيم أنا عايزة أتجوزك” ليرد قائلاً “فوراً حبيبة قلبي”.

لم يكتف تيم حسن بالإجابة على أسئلة وفاء الكيلاني، بل روى لها شعراً “قلبي كمنفضة الرماد أنا.. إن تنبشي ما فيه تحترقي.. شعري أنا قلبي.. ويظلمني من لا يري قلبي على الورقي”.

كما تخلل هذه الحلقة الكثير من التصريحات المتعلقة بحياة الفنان تيم حسن، الخاصة، والتي نادراً ما يتحدث عنها في الإعلام، وقد سألته وفاء الكيلاني عن زوجته السابقة الممثلة السورية ديمة بياعة، وأسباب الطلاق، ومواصفات الفتاة التي تلفت نظره ويفتح لها قلبه في المستقبل.

ولم يرفض تيم حسن، طلب وفاء الكيلاني منه بالغناء، واختار أغنية “سألوني” لوائل كفوري، وغناها بين ضيوف الحلقة.

وبعد الحلقة لم تنقطع العلاقة بين تيم حسن ووفاء الكيلاني، وارتبطا كأصدقاء، لكن على ما يبدو فقد تكللت الصداقة بعلاقة زواج، أحدثت صدى واسع في الوسط الفني وعلى منصات التواصل الاجتماعي.