فعلاً ان الفلسطينيين شعب الجبارين.. الشهيد رعد حازم بطل عملية تل ابيب يحتجز نتنياهو بشارع ديزنغوف طوال 4 ساعات!!!

تل ابيب – اعترفت هيئة البث الإسرائيلية، مساء امس السنت، إن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو كان موجودا في شارع ديزنغوف في تل أبيب في أثناء الهجوم الذي نفذه هناك الشهيد البطل الفلسطيني رعد حازم مساء الخميس الماضي، وأدى إلى مقتل 3 إسرائيليين، وجرح 7 اخرين

وذكرت الهيئة أنه، وفق توجيهات جهاز الأمن العام (شاباك)، جرى احتجاز نتنياهو لمدة 4 ساعات في مكتبه بالقرب من شارع ديزنغوف، حين كان منفذ العملية يتجول في تل أبيب.

وأضافت الهيئة: “فقط قرب منتصف الليل، وتحت حراسة مشددة من الأمن سُمح لنتنياهو بمغادرة المكتب”.

وعليه، مَن كان يتصور ان شابا فلسطينيا من مخيم جنين يستطيع ان يحتجز “ملك اسرائيل” في قلب تل ابيب طوال 4 ساعات، ثم لا يقوى هذا الملك على مغادرة مكان الاحتجاز الا تحت الحراسة المشددة ؟؟؟

الاحتلال يطلب قطع الراتب التقاعدي لوالد رعد

وفي السياق، ذكرت القناة “12” العبرية الليلة الماضية، أن الأمن الإسرائيلي بعث برسالتين إلى الرئيس محمود عباس عبر الإدارة الأمريكية، وذلك بعد عملية “تل أبيب” التي وقعت الليلة قبل الماضية.

وقالت القناة إن الرسالة مفادها أن على السلطة التوقف عن دفع راتب التقاعد الخاص بوالد منفذ عملية “تل أبيب” رعد حازم وذلك ردًا على تصريحات والد الشهيد التي أعرب فيها عن دعمه لتنفيذ ابنه للعملية، بالإضافة لمنع تلقيه لراتب لقاء ابنه الشهيد.

كما نقل الاحتلال رسالة إلى السلطة بضرورة القيام بعملية واسعة النطاق في جنين سعياً للسيطرة على الجماعات المسلحة، وذلك قبل إقدام الاحتلال على تنفيذ عملية كبيرة في منطقة شمال الضفة، حيث يتوقع أن تزيد السلطة من نشاطها في المحافظة بشكل ملحوظ.

وفيما يتعلق بدعوات أقطاب من اليمين بسحب التسهيلات التي منحها الاحتلال مع حلول شهر رمضان، ذكرت القناة أن موقف الجيش والشاباك حتى الان يعارض سحب التسهيلات أو فرض إغلاق شامل على الضفة وذلك خشية انضمام أعداد كبيرة لدائرة العمليات.

وكان العميل الذليل محمود عباس قد عبر عن إدانته لـ”مقتل مدنيين إسرائيليين”، مساء الخميس، في عملية تل أبيب، مؤكدًا أن قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع.

النخالة يهاتف والد الشهيد رعد مهنئاً بالشهادة

ومن جانبه هاتف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، المجاهد زياد النخالة والد الشهيد رعد حازم الذي ارتقى بعد تنفيذ عملية اطلاق النار في “تل ابيب” يوم امس الاول الخميس.

و قدم ا النخالة التهاني والتبريكات لوالد الشهيد رعد بالشهادة والفعل المقاوم قائلاً: ” لقد جعل نجلكم وإخوانه من الشهداء الذين سبقوه في جنين وعرابة شهر رمضان هذا العام مختلفاً ومليئاً بالعزة والكرامة”.

و قال القائد النخالة لوالد الشهيد رعد: “أبارك همتك وروحك العالية وأبارك لك هذا الشهيد الذي كان ليل أمس قمر فلسطين وروحها وروح القدس”.

و قال الأمين العام إن دولة العدو وقفت أمس على رؤوس أصابعها لعشر ساعات بفعل مجاهد واحد فقط.

و أكمل القائد النخالة حديثه لوالد الشهيد رعد: “كنت أنت بروحك وكلماتك أباً لكل الشهداء ونحن نصطف جميعًا لنبارك لك نجلك رعد الشهيد المبارك في الشهر المبارك”.

و أضاف: ” كلنا نفخر بكم اباً وأماً وعائلة فبارك الله لكم بهذا الشهيد المبارك وبكم ننتصر”.