الملك يغادر إلى ألمانيا غدا الأحد في زيارة طويلة لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في مستشفياتها
أهم العناوين
جرينتش+2 05:32
فعلاً ان الفلسطينيين شعب الجبارين.. الشهيد رعد حازم بطل عملية تل ابيب يحتجز نتنياهو بشارع ديزنغوف طوال 4 ساعات!!!
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني