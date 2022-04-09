الملك يغادر إلى ألمانيا غدا الأحد في زيارة طويلة لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في مستشفياتها

عمان 9 نيسان (بترا)- يغادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن غدا الأحد، إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.

وعملا بنصيحة الأطباء الأردنيين الذين اطلعوا على حالة جلالته، سيتم إجراء العملية في مستشفى متخصص في فرانكفورت في ألمانيا هذا الأسبوع.

وكان جلالة الملك يعاني سابقا من هذه الآلام في العمود الفقري بشكل متقطع، نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء.

ويتبع إجراء العملية فترة من الراحة تمتد لحوالي أسبوع، قبل عودة جلالته إلى أرض الوطن

وعلمت يومية “الغد” من مصادر مطلعة أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي كانت مقررة يوم بعد غد الاثنين، قد تم إرجاؤها.