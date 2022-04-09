الملك يغادر إلى ألمانيا غدا الأحد في زيارة طويلة لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في مستشفياتها
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الأمانة العامة للأحزاب العربية تزف الشهيد البطل رعد فتحي حازم
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