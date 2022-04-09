 استشهاد المجاهد احمد السعدي في اشتباكات مسلحة وعنيفة اليوم مع قوات الاحتلال في مخيم جنين/ فيديو

استشهد شاب فلسطيني وأصيب 10 آخرون، صباح اليوم السبت، خلال اشتباكات مسلحة اندلعت إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، ومحاصرة منزل الشهيد رعد حازم.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريح مقتضب، باستشهاد شاب وصل مستشفى جنين الحكومي مصابًا برصاصة في الرأس ورصاصة في الصدر، وإصابة خمسة آخرين.

وذكرت مصادر عبرية، أن والد الشهيد رعد حازم منفذ عملية “تل أبيب” يرفض حتى الآن تسليم نفسه لقوات الاحتلال التي تحاصر منزله.

وقد نعت مساجد جنين عبر مكبرات الصوت الشهيد أحمد السعدي الذي ارتقى خلال تصديه لقوات الاحتلال في مخيم جنين، كما دعت المقاومين إلى التصدي لقوات الاحتلال والدفاع عن المخيم.

كما نعت سرايا القدس – كتيبة جنين، الشهيد السعدي، وقالت إنه أحد كوادر ومقاتليها الابطال في كتيبة جنين، والذي ارتقى شهيداً في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت مخيم جنين.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم من أكثر من جهة، ونشرت قناصة في عديد الأماكن.

وأشارت إلى اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في شوارع المخيم، القى خلالها المقاومون عبوات متفجرة صوب جنود الاحتلال.

وأعلن الاحتلال عن عملية عسكرية في مخيم جنين بمشاركة قوات “جولاني” و”دوفدوفان” لاعتقال والد منفذ عملية ديزنجوف في “تل أبيب” الشهيد رعد فتحي حازم.

وسبق أن رفض والد الشهيد تسليم نفسه للاحتلال، بعد أن أثنى على العملية التي نفذها ابنه وقتل خلالها ثلاثة مستوطنين وأصيب 15 بجراح متفاوتة.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن جيش الاحتلال انسحب من المخيم بعد اقتحام منزل عائلة منفذ عملية “تل أبيب” الذي لم يكن به أحد، مشيرة إلى أن الجنود أخذوا قياسات المنزل تمهيدًا لهدمه.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مزرعة لعائلة الشهيد رعد حازم في بلدة دير غزالة بجنين، أمس الجمعة، وعاثت فيها خراباً.

وقد شيعت جماهير غفيرة جثمان الشهيد الشاب أحمد السعدي الذي ارتقى خلال تصديه لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين صباح اليوم.

واستشهد السعدي إثر اصابته برصاصة في الرأس وأخرى في الصدر.

وأعلنت وزارة الصحة إصابة 13 بالرصاص الحي، بينها إصابتان بالبطن، إحداها لشابة تبلغ من العمر 19 عاما، أدخلتا لغرف العمليات، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال في المخيم، ونقلوا إلى مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا، لتلقى العلاج.

اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم #جنين شاهد المزيد عبر تلغرام شهاب، اشترك الآن: https://t.co/evSBgGzymT pic.twitter.com/swPDEDmPvO — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 9, 2022

مساجد #جنين تنادي بالدفاع عن المخيم الذي يتعرض لاقتحام إسرائيلي كبير شاهد المزيد عبر تلغرام شهاب، اشترك الآن: https://t.co/evSBgGzymT pic.twitter.com/hMCQw8JlGa — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 9, 2022