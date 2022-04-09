أجواء معتدلة الى دافئة في جميع المناطق حتى الثلاثاء

يطرأ اليوم السبت، انخفاض على درجات الحرارة، وتسود اجواء معتدلة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا. ويطرأ الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

كما يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة يوم الثلاثاء، لتكون أقل من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء مائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، وتظهر كميات من الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 – 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 – 11، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 10، وفي مرتفعات الشراة 24 – 11، وفي مناطق البادية 26 – 12، وفي مناطق السهول 25 – 14، وفي الاغوار الشمالية 29 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 33 – 23، وفي البحر الميت 32 – 22، وفي خليج العقبة 35 – 22 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة