قفزة في شعبية بوتين بين مواطنيه بعد غزو أوكرانيا

لندن (رويترز) – أظهر استطلاع للرأي نشرته، اليوم الجمعة، هيئة استطلاعات الرأي الروسية أن نسبة الروس الذين يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين قد ارتفعت إلى 81.6 بالمئة من 67.2 بالمئة قبل أن يأمر القوات الروسية بدخول أوكرانيا.

يأتي ذلك رغم لجوء الغرب إلى فرض عقوبات كاسحة على روسيا سينتج عنها انخفاض مستوى معيشة الروس.

وأشارت الهيئة إلى إن 78.9 في المئة ممن شاركوا في أحدث استطلاع للرأي قالوا إنهم يؤيدون إجراءات بوتين، مقابل 64.3 في المئة في آخر استطلاع رأي قبل بدء ما تسميه روسيا “عملية عسكرية خاصة”.

وهكذا فقد انخفضت نسبة من لا يؤيدون إجراءاته إلى 12.9 في المئة، مقابل 24.4 في المئة قبل الغزو.