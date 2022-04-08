ارتفاع حصيلة قتلى العدو في عملية تل أبيب الباسلة إلى ثلاثة، وبقاء سبعة جرحى في المستشفيات ثلاثة منهم بحالة خطيرة
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جرينتش+2 05:33
في تلميح الى انتسابه لصفوفها.. حركة الجهاد تنعي الشهيد “رعد فلسطين الذي أثخن في العدو بأقوى العمليات في قلب كيانه”
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