ارتفاع حصيلة قتلى العدو في عملية تل أبيب الباسلة إلى ثلاثة، وبقاء سبعة جرحى في المستشفيات ثلاثة منهم بحالة خطيرة
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جرينتش+2 05:32
بعد اشتباك مسلح مع جنود العدو فجر اليوم الجمعة في يافا.. استشهاد البطل “رعد فتحي حازم” منفذ عملية تل أبيب امس
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