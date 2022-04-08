القبض على مرتكب 4 قضايا سلب تحت التهديد بمحافظة البلقاء

ألقى البحث الجنائي في مديرية الأمن العام القبض على شخص مشبوه ارتكب أربع قضايا سلب تحت التهديد قبل أيام في محافظة البلقاء.

وفي التفاصيل، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه بتاريخ 4 نيسان الحالي تقدم أربعة مواطنين بشكاوي بتعرضهم للسلب تحت التهديد وأخذ مبالغ مالية منهم أثناء وجودهم بالشارع العام بإحدى مناطق محافظة البلقاء ومن بينهم سائق مركبة عمومي قام ذلك الشخص بأخذ مركبته تحت التهديد دون وقوع أية إصابات تذكر.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومنذ تلقي البلاغ شُكل فريق تحقيقي خاص من البحث الجنائي ومديرية الشرطة تمكن من خلال جمع المعلومات من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص من ذوي الأسبقيات وبوشر البحث عنه.

وأكد الناطق الإعلامي أنه في مساء امس الخميس جرى تحديد مكان وجود ذلك الشخص، وجرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه تمهيدًا لإحالته للقضاء.