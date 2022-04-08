الفشل غير المسبوق لعملية تل أبيب

سجلت عملية إطلاق النار في قلب تل أبيب مساء الخميس فشلاً غير مسبوق من حيث التوقيت والتنفيذ والنتائج:

• فشل استخباراتي إسرائيلي غير مسبوق في الرصد والمتابعة

• فشل أمني غير مسبوق بوصول شاب من الضفة الغربية في وقت كانت كل أجهزة “الدولة” في حالة استنفار

• فشل عملياتي غير مسبوق بعد استعراضات عن نشر قوات لسد الثغرات في جدار الفصل العنصري

• فشل إعلامي غير مسبوق في تغطية العملية أظهر حالة تخبط وارتباك عسكرية وأمنية وإعلامية

• فشل معنوي غير مسبوق بعد حالة الهلع والرعب التي سجلتها عدسات المصورين وحالة منع التجول غير المعلنة التي شهدتها شوارع تل أبيب

• فشل سياسي غير مسبوق لحكومة ضعيفة على وشك السقوط ومعارضة مزاودة لم يسمع لها صوت طوال الليل

• فشل استراتيجي غير مسبوق بعد إعلان الاحتلال عن عملية باسم “كاسر الأمواج” فكانت النتيجة كسراً عكسياً

• فشل غير مسبوق للمنظومة الأمنية برمتها والتي لم تستطع الوصول للمنفذ إلا بعد ساعات وبعد مطاردة شارك فيها الالاف من شرطة وجيش ووحدات خاصة: وحدة اليمام، ووحدة المستعربين، وسيرييت متكال، وشيداغ، ولوتار

• فشل غير مسبوق لسياسة القبضة الحديدية لإرهاب الفلسطينيين

• فشل غير مسبوق لسياسة التدجين في الضفة الغربية المحتلة – منفذ العملية ولد بعد شهرين من توقيع اتفاق أوسلو

• فشل غير مسبوق لسياسة العقاب الجماعي وهدم البيوت والاعدام الميداني التي يمارسها الاحتلال لإرهاب الفلسطينيين

• فشل غير مسبوق لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية – السلام الاقتصادي وصفقة القرن وغيرها

• فشل غير مسبوق لمقولة “الكبار يموتون والصغار ينسون”، التي أطلقها بن غوريون، مؤسس كيان الاحتلال، وتبناها أشهر وزراء خارجية أميركا في حقبة الحرب الباردة، دالاس

• فشل غير مسبوق لاتفاقات ابراهام ودعايات التعايش في ظل نظام احتلالي احلالي للفصل العنصري

• فشل غير مسبوق للمطبعين المهرولين الظانين بالتفوق الأمني لتكنولوجيا الاحتلال التي عجزت عن حماية قلب تل أبيب

• فشل غير مسبوق لوظيفة الأجهزة التابعة لسلطة رام الله والتي خرج منفذ العملية من تحت سمعهم وبصرهم من مخيم جنين رغم استنفارهم لحماية الاحتلال

• فشل أخلاقي غير مسبوق للمنظومة الأخلاقية الغربية التي تعتبر مقاومة الاحتلال الروسي في أوكرانيا وبكل أنواع الأسلحة بطولة، ومقاومة الاحتلال الاسرائيلي، ولو بالكلمة، إرهاب

باختصار: ان ما شهدناه وتابعناه الليلة الماضية كان هو التعريف الحقيقي لمعنى الفشل الذريع والكامل وغير المسبوق

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