ايام زمان.. مسيحيون يطالبون نجاح سلام بغناء “سلوا قلبي”/ فيديو

كثيرا ما يتعرض الفنان لمواقف لا ينساها بل تبقى حاضرة في ذاكرته، وكان من ضمن هذه المواقف ما تعرضت له الفنانة اللبنانية الكبيرة نجاح سلام فى شبابها، وحين كانت تحيى حفلاً فى نادٍ مسيحي بمدينة حمص فى سوريا.

وقد تحدثت نجاح سلام عن هذا الموقف، فى حوار نادر، مشيرة إلى أنها اتفقت على تقديم عدة حفلات لأغراض خيرية فى عدد من الأندية ورفضت الحصول على اجر مقابل، مؤكدة أنها كانت تفرح بهذا النوع من الحفلات لأنها إلى جانب أنها ستطرب الجمهور، فإنها تخفف من معاناة البؤساء والمحتاجين.

وأوضحت الفنانة الكبيرة أنه كان ضمن هذه الحفلات حفلة أحيتها فى نادٍ مسيحي، حيث بيعت تذاكر الحفلة كلها، وكانت حصيلتها هائلة، ولم يكن للناس من حديث سوى عن هذه الحفلات.

ذهبت نجاح سلام لإحياء الحفلة بينما اكتظت الصالة بمئات المستمعين، وقد استقبلها الجمهور استقبالا عظيما، وبدأت فى الغناء فتفاعل معها تفاعلاً كبيراً، وبعد انتهائها من تقديم أولى أغنيات الحفلة طلب منها أحد المستمعين الجالسين فى الصف الأول أن تغنى أغنية “سلوا قلبي” التى غنتها كوكب الشرق أم كلثوم، والتى تمتدح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ترددت الفنانة الكبيرة قبل أن تلبى هذا الطلب ولكن عددا كبيرا من الحاضرين اصر على أن تغنيها، وبالفعل بدأت الفرقة الموسيقية فى عزفها، وما ان اخذت نجاح سلام تغني القصيدة حتى وجدت الجمهور منسجما انسجاماً كبيراً، ويقابل كل بيت من أبيات القصيدة بالتصفيق الشديد وطلب الإعادة.

وقالت مطربة العروبة إنها انسجمت مع الأغنية حتى وصلت إلى البيت الذى يقول فيه الشاعر أحمد شوقى :” وما للمسلمين سواك حصن..إذا ما الضر مسهمو ونابا”، وخطر على بالها فى هذه اللحظة أن تغير من أبيات القصيدة لتقول :” وما للمؤمنين، بدلا من كلمة المسلمين “.

وقالت أن هذه اللفتة أعجبت الحضور بشكل كبير، فصفقوا لها تصفيقاً حادا وهم يصيحون ” أعد ..أعد”، مؤكدة أن هذا التغيير الطفيف فى البيت الذى كتبه شوقي كان له أكبر الأثر في حماس المستمعين.