الأمن العام يتعامل مع 8 جرائم قتل خلال شهر آذار الماضي

أعلنت مديرية الأمن العام الاحصاءات الجرمية والخدمية والجهد المبذول لمختلف وحداتها وتشكيلاتها خلال شهر آذار الماضي.

وفي المحور الجرمي، تعاملت مديريات الشرطة والمراكز الأمنية وإدارة البحث الجنائي والأمن الوقائي خلال شهر آذار مع 463 قضية جنائية منها 8 قضايا قتل بنسبة اكتشاف 100 بالمئة، كما تم التعامل مع 1771 قضية جنحوية، منها 602 من قضايا السرقة بنسبة اكتشاف 88 بالمئة و256 قضية احتيال و53 سرقة مركبات معظمها تحولت للقضاء.

وفي مجال مكافحة المخدرات، استمرت إدارة مكافحة المخدرات في حملاتها لملاحقة وضبط كافة أشكال التعامل مع المواد المخدرة ولا سيما فيما يتعلق بالإتجار والترويج الداخلي والتهريب، إذ تعاملت الإدارة مع 1743 قضية منها 533 قضية ترويج وإتجار القي القبض خلالها على 899 مروجاً وتاجراً منهم 172 شخصاً غير أردني .

وضُبطت خلال تلك القضايا كميات كبيرة من السموم المخدرة وعلى النحو التالي: 5 ملايين حبة مخدرة وحشيش مخدر 283 كغم وحشيش صناعي 10 كغم، إضافة الى 2 كغم من مادة الكريستال المخدرة، وقد كان للقوات المسلحة الأردنية الدور الأكبر في ضبط كميات كبيرة من تلك المواد من خلال جهودهم على مدار الساعة في التصدي للمهربين عبر الحدود .

كما تعاملت دوريات النجدة المنتشرة في مختلف محافظات المملكة ومناطق البادية مع 9675 ضبطاً لقضايا مختلفة أثناء أدائها للواجب.

كما استجابت مديرية الدفاع المدني، عبر مديرياتها وأقسامها في مختلف مناطق المملكة خلال شهر آذار الماضي لـ 32317 حالة إسعاف و 1033 حادث إطفاء و2807 حالات إنقاذ، كما تعاملت مع نقل 4223 حالة لمرضى الكلى، وغطت كوادر المديرية 296 نشاطاً اجتماعياً ورياضياً بمختلف محافظات المملكة تحسباً لأي طارئ أثناء انعقادها.

ونفذت قوات الدرك خلال شهر آذار 2396 واجباً في مختلف محافظات المملكة، وساندت قوات الدرك كافة وحدات وتشكيلات الأمن العام خلال واجباتهم المختلفة، وتنوعت تلك الواجبات بين العملياتي والاجتماعي والإنساني.

وفي المحور المروري، تعاملت إدارة السير مع 932 حادثاً مرورياً نتج عنها 1395 إصابة، وضبطت من خلال حملاتها على المخالفات الخطرة 5184 مخالفة لقطع الإشارة الضوئية حمراء و3468 مخالفة لسرعات زائدة و2685 مخالفة للمسير بعكس اتجاه السير، فيما حررت إدارة الدوريات الخارجية 44481 مخالفة مرورية وضبطت قضية جمركية واحدة و 69 مركبة مطلوبة أو مسروقة. وبلغ مجموع ما انجزته إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مختلف أقسامها ومحطات الفحص المتنقل 159.651 معاملة مختلفة (تجديد ترخيص المركبات، تسجيل المركبات، فحص السواقين، تطوير الرخص، تجديد الرخص وغيرها).

وفي محور العمليات، تلقت مديرية العمليات والسيطرة 196006 اتصالات عبر هاتف الطوارئ الموحد 911 وتم التعامل معها جميعا.

وفي محور الإدارات التخصصية، تعاملت إدارة حماية الأسرة والأحداث، مع 3019 قضية مرتبطة باختصاصاتها الأسرية وجنوح الأحداث وجرى التعامل معها وفق الأصول المتبعة، إذ تمكن قسم التسوية من تسوية 265 قضية وشكوى دون اللجوء لمتابعة الشكاوى وبما يحقق المصلحة الفضلى للمرأة والطفل والحدث.

كما استقبلت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، خلال شهر آذار 1473 شكوى تقدم بها مواطنون ومعظم تلك الشكاوى بقضايا السب والشتم والتحقير والتشهير والابتزاز.

أما الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، فقد تعاملت مع 4270 مخالفة وقضية بيئية جرى اتخاذ الإجراءات القانونية خلالها، فيما قدمت الإدارة خدماتها للسياح ومرتادي الأماكن السياحية وتعاملت مع 258796 الف زائر و 16 وفدا.

ونفذت إدارة التنفيذ القضائي، خلال شهر آذار 172291 طلبا قضائيا سواء لأشخاص مطلوبين أو تعاميم أو طلبات الإخلاء والحجز .

وتعاملت إدارة الإقامة والحدود من خلال كافة المعابر الحدودية والمطارات مع 493822 مسافراً قادماً للمملكة و469809 مسافرين مغادرين للمملكة، كما تعاملت مع 12487 معاملة إقامة سنوية و2584 معاملة إقامة مؤقتة، مثلما تعاملت إدارة أمن الجسور مع 82855 مسافراً قادما و 73765 مسافرا مغادراً.

مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية الى جانب نشاطاتها الإعلامية والتوعوية التي تقوم بها على مدار الساعة من خلال إذاعة الأمن العام والتواصل المباشر مع مختلف وسائل الإعلام ونشر الأخبار والرد على الاستفسارات الصحفية، نفذت 1187 مبادرة ونشاطاً مجتمعياً في مختلف محافظات المملكة بالتعاون والشراكة مع المواطنين والمؤسسات الأهلية والمجتمعية .

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