ارتفاع حصيلة قتلى العدو في عملية تل أبيب الباسلة إلى ثلاثة، وبقاء سبعة جرحى في المستشفيات ثلاثة منهم بحالة خطيرة
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الأمن العام يتعامل مع 8 جرائم قتل خلال شهر آذار الماضي
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