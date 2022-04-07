ارتفاع حصيلة قتلى العدو في عملية تل أبيب الباسلة إلى ثلاثة، وبقاء سبعة جرحى في المستشفيات ثلاثة منهم بحالة خطيرة
أهم العناوين
جرينتش+2 05:31
للتخلص من ورطتها باليمن.. السعودية تُضحي بـ “هادي” وتوعز لخلفائه بالتفاوض مع الحوثيين للتوصل إلى حل سياسي نهائي
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني