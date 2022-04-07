لاول مرة منذ 18 شهراً.. لا وفيات بكورونا في آخر 48 ساعة

ارتفاع حصيلة قتلى العدو في عملية تل أبيب الباسلة إلى ثلاثة، وبقاء سبعة جرحى في المستشفيات ثلاثة منهم بحالة خطيرة
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