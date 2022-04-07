رغم الاعتقالات والاعتداءات الاسرائيلية.. الشباب المقدسي يحول باب العامود الى ساحة مواجهات ليلية/ فيديو

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها، لليوم الخامس من أيام شهر رمضان، على الفلسطينيين في محيط باب العامود بمدينة القدس المحتلة.

فقد اعتقلت قوات الاحتلال، مساء امس الأربعاء، خمسة شبان من منطقة باب العامود عند مدخل البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن وحدة خاصة من جيش الاحتلال اعتقلت شابين بعد الاعتداء عليهما، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال ثلاثة شبان آخرين.

ومنذ مطلع شهر رمضان، تنفذ قوات الاحتلال اعتداءات يومية على الفلسطينيين، عقب خروجهم من صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، في محاولة منها لإفراغ مدينة القدس من طابعها الفلسطيني.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال، منذ الأول من رمضان، 38 مقدسيا، بعضهم ما زال رهن الاعتقال، والبعض الآخر أفرج عنه بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وفرضت عليهم غرامات مالية.

قوات الاحتلال تفتش شاباً عقب إيقافه قرب باب العامود بالقدس المحتلة pic.twitter.com/K5UdwwOqRq — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 6, 2022

قوات الاحتلال تحتجز طفلاً في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة pic.twitter.com/wWyrtiCs2H — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 6, 2022