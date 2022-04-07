خبير سعودي: رمضان 30 يوما وعيد الفطر في 2 أيار القادم

توقع أستاذ الطقس بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الاثنين الموافق 2 مايو، مشيرًا إلى أن شهر رمضان سيتم 30 يومًا.

وأضاف عبر حسابه في “تويتر”، أن يوم السبت 29 رمضان الموافق 30 إبريل سيغرب القمر عند الساعة 06:31، في حين تغرب الشمس عند الساعة 6: 46؛ أي غروب القمر سيسبق الشمس بـ15 دقيقة ولا يوجد في الأفق حينه أي هلال ليشاهد وفقًا لأفق مكة المكرمة وجميع سماء السعودية، وحتى إفريقيا.. يلي ذلك حدوث اقتران بين القمر والشمس عند الساعة 11:31 من مساء اليوم نفسه، ويتلو ذلك ولادة هلال شوال”.

كما تابع قائلا: “يوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان 30 يومًا، وسيكون يوم الاثنين 2 مايو عيد الفطر، وفقًا للحساب الفلكي، والله أعلم”