ارتفاع حصيلة قتلى العدو في عملية تل أبيب الباسلة إلى ثلاثة، وبقاء سبعة جرحى في المستشفيات ثلاثة منهم بحالة خطيرة
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جرينتش+2 05:30
بسبب الملح والسكر.. المحلل العسكري الأمريكي سكوت ريتر يؤكد ان القوات الأوكرانية هي من قتلت مدنيين في بوتشا
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