الراجل ده هيجننى.. اغنية صباح الرمضانية في الزمن الجميل/ فيديو

يعتبر اسكتش ” الراجل ده هيجننى” الذى جمع الشحرورة صباح مع أستاذ الكوميديا المبدع فؤاد المهندس من أهم الأعمال الفنية الرمضانية المحفورة فى ذاكرة الملايين ، ومن أهم التراث الفنى الذى يعبر عن نوستالجيا رمضان.

هذا الاسكتش يعبر تعبيراً كبيراً عن حال الزوجة المصرية والعربية عموما فى رمضان، التى تعانى من عصبية زوجها وطلباته التى لا تنتهى.

هذه الأغنية لحنها الملحن الكبير محمد الموجى، وكتب كلماتها الشاعر الكبير حسين السيد، وأنتجت بين عامى “1961- 1962″، والاسم الأصلى لهذه الأغنية “رمضان قال احمدوه” ولكنها اشتهرت باسم “الراجل ده هايجننى”

ولهذه الأغنية قصة ذكرتها الفنانة الكبيرة صباح موضحة أنها فى إحدى زياراتها لمنزل فريد الأطرش التقت الشاعر حسين السيد، فأبلغها أن لديه أغنية جديدة عن رمضان.

وكانت صباح، كباقى فنانى الزمن الجميل، تحرص أن يكون لهم عمل أو أكثر فى شهر رمضان، وعندما عرض عليها حسين السيد كلمات الأغنية أعجبت بها وقررت غناءها رغم اعتراض بعض أصدقائها على الكلمات، وقد طلبت من الموجى تلحينها، واتفقت مع المخرج محمد سالم على إخراجها فى صورة اسكتش غنائى ساخر، واختارت فؤاد المهندس ليشاركها الغناء، حيث نجحت الأغنية نجاحًا كبيرا، وأصبحت أحدى أهم الأعمال الفنية فى شهر رمضان .

ولعل شدة نجاح هذا الاسكتش قد أثارت غيرة الفنانة شويكار زوجة فؤاد المهندس يومذاك، فأرادت أن تقدم عملا رمضانيا مع شريكها فى الحياة والفن فؤاد لكي يحظى بنفس الشهرة والنجاح، ومن هنا ولد اسكتش “الصيام مش كدة” الذي أخرجه رشاد عبد الغنى، ولحنه حلمى بكر، وكتب كلماته أيضًا الشاعر حسين السيد، وبالفعل حققت هذه الأغنية أيضًا نجاحًا كبيرًا، ليصبح هناك عملان من كنوز الأعمال الفنية التى تعبر عن نوستالجيا رمضان وشكل البيوت خلال هذه الفترة من الزمن الجميل.

ولكن تبقى أغنية “الراجل ده هيجننى” الأكثر شهرة، خاصة بعد أن حمل اسمها فيلم سينمائى قامت ببطولته شويكار وفؤاد المهندس وسمير صبرى عام 1967.