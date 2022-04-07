اجواء دافئة الى حارة اليوم الخميس وغدًا، ومعتدلة السبت

نخفض درجات الحرارة اليوم الخميس قليلاً، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (5-7) درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة، دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، تكون مثيرة للغبار، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

ويطرأ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 – 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 – 18، وفي المرتفعات الشمالية 22 – 17، وفي مرتفعات الشراة 26 – 14، وفي مناطق البادية 31 – 19، وفي مناطق السهول 28 – 20، وفي الاغوار الشمالية 33 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 27، وفي البحر الميت 36 – 25، وفي خليج العقبة 37 – 26 درجة مئوية.

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