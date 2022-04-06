جيش العدو يزعم احباط محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية، واعتقال شاب بحوزته عبوة ناسفة في مخيم حنين

زعم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه قام بإحباط عملية تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية ليلة أمس الثلاثاء، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن الضباط السريين ألقوا القبض على شخص بحوزته عبوة ناسفة في الضفة الغربية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه تم العثور على أحد المشتبه بهم بحوزته 30 قطعة سلاح من مختلف الأنواع، وتم اعتقاله وضبط الاسلحة من قبل رجال شرطة، حسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

ومن جانب آخر، قالت الشرطة الإسرائيلية، إن “الضباط السريين ألقوا القبض على فلسطيني مشتبه به في مخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية فجر اليوم”، مؤكدة أنه “تم العثور على عبوة ناسفة مخبأة في دراجة نارية المشتبه به بالقرب من منزله أثناء الاعتقال”، حسب موقع تايم أوف إسرائيل.

وأضافت الشرطة أنه تم نقل المشتبه به إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) لمزيد من الاستجواب.

وحسب ذات المصدر، فإن الشرطة الإسرائيلية أكدت أن “ستة فلسطينيين اعتقلوا أمس الثلاثاء، خلال اشتباكات عند مدخل باب العامود في البلدة القديمة بالقدس، بينما تجمع فلسطينيون للاحتفال بشهر رمضان الكريم”، مشيرة إلى أن “المشتبه بهم ألقوا الحجارة وأشياء أخرى وأطلقوا الألعاب النارية على رجال الشرطة”.

وكانت هذه هي الليلة الرابعة على التوالي من الاشتباكات عند باب العامود في المدينة القديمة.

يشار إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية، في حالة توتر في أعقاب سلسلة من الهجمات التي أسفرت عن مقتل 11 شخصًا في إسرائيل أواخر الشهر الماضي. كما كانت السلطات تخشى حدوث أعمال عنف خلال شهر رمضان الكريم.