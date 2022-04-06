اجواء دافئة الى حارة اليوم الاربعاء، ومعتدلة يومي الجمعة والسبت

تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-9) درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً، مثيرة للغبار ما يؤدي الى تدن في مدى الرؤية الافقية خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار على فترات ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ الجمعة، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الاجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تتجاوز سرعتها 70 كم/الساعة، مثيرة للغبار مما يؤدي الى تدن في مدى الرؤية الافقية خاصة في مناطق البادية.

وتكون الأجواء السبت، معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 – 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 – 13، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 12، وفي مرتفعات الشراة 28 – 10، وفي مناطق البادية 32 – 13، وفي مناطق السهول 30 – 14، وفي الاغوار الشمالية 34 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 19، وفي البحر الميت 36 – 18، وفي خليج العقبة 37 – 18 درجة مئوية.

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