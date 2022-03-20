تأجيل أقساط شهر نيسان المقبل المستحقة للإقراض الزراعي

أعلن وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي خالد حنيفات، اليوم الأحد، عن تأجيل أقساط شهر نيسان/ أبريل المستحقة للإقراض الزراعي تزامناً مع شهر رمضان والعيد.

وقال الحنيفات، إنه “وبالرغم من حاجة المؤسسة لتسديد الأقساط كونها توفر قروضا بقيمة 35 مليون دينار للمزارعين بدون فوائد ضمن الخطة الإقراضية للقطاع، إلا أن القرار جاء لدعم دور المزارعين في الاقتصاد المحلي وحفاظاً على القطاع الزراعي واستمرارية القطاع في الإنتاج”.

وبين مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد دوجان، أن هذا القرار سيشمل ما يقارب 40 ألف مقترض، إضافة إلى استمرارية التسويات للقروض المتعثرة ومنح القروض بدون فائدة ضمن البرنامج الإقراضي المنبثق من الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وذلك لدعم المزارعين والقطاع الزراعي.