اجواء باردة اليوم الاحد وغدا وبعده ثم منخفض قبرصي الأربعاء

تكون درجات الحرارة اليوم الأحد أقل من معدلاتها العامة بحوالي 5 درجات مئوية، والأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وتتأثر المملكة يوم غدٍ الإثنين، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، اذ ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف، مع بقائها دون معدلاتها العامة بقليل، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات من المطر نهارا في أماكن متفرقة من المملكة خاصة المنطقة الجنوبية والشرقية وأجزاء من المناطق الوسطى، قد تكون غزيرة أحياناً لفترة محدودة، ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتأثر المملكة الأربعاء، تدريجياً بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز إلى الغرب من جزيرة قبرص حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، وغائمة جزئياً إلى غائمة مع سقوط زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، يحتمل أن تكون الهطولات فوق قمم الجبال العالية ممزوجة بالثلج أحيانا، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 12 – 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 10 – 3، وفي المرتفعات الشمالية 7 – 2، وفي مرتفعات الشراة 11 – 1، وفي مناطق البادية 19 – 4، وفي مناطق السهول 13 – 4، وفي الاغوار الشمالية 20 – 7، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 12، وفي البحر الميت 22 – 9، وفي خليج العقبة 23 – 11 درجة مئوية.

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