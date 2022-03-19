نقطة تحول.. زيلينسكي يدعو روسيا لمحادثات عاجلة بعدما إستخدمت ليلة امس السلاح الذي أعجز أنظمة الدفاع الجوي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها استخدمت صواريخ “كينجال” الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، لتدمير مخزن أسلحة تحت الأرض غربي أوكرانيا، الجمعة.

وتفيد روسيا أن هذا الطراز من الصواريخ الذي يمكن التحكم به بشكل كبير، تعجز عن رصده كل أنظمة الدفاع الجوي.

وذكرت وكالة “ريا نوفوستي” الحكومية الروسية للأنباء، أنها المرة الأولى التي يستخدم فيها صاروخ كهذا بالحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأوضحت الوكالة نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، أنها دمرت مستودعا كبيرا تحت الأرض للصواريخ وذخائر الطائرات في منطقة إيفانو فرانكيفسك الأوكرانية، باستخدام هذا الصاروخ.

وأضافت الوزارة أنها دمرت أيضا مراكز للاتصالات اللاسلكية والاستطلاع تابعة للجيش الأوكراني قرب مدينة أوديسا الساحلية باستخدام “نظام صاروخي ساحلي”، حسبما أفادت الوكالة.

زيلينسكي يدعو لمحادثات جدية

وقد سارع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الدعوة لإجراء محادثات سلام وأمن جدية مع موسكو، قائلا إن هذه هي فرصة روسيا الوحيدة للحد من الأضرار الناجمة عن الأخطاء التي ارتكبتها في أعقاب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف، في كلمة مصورة بُثت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت في أوكرانيا، إن “الوقت حان لعقد اجتماع، حان وقت الحديث”.

وكان قد أعلن رئيس وفد التفاوض الروسي مع كييف، امس الجمعة، أنه لمس “تقاربا” في المواقف بشأن مسألة وضع أوكرانيا المحايد وإحراز تقدم بشأن مسألة نزع سلاحها.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن فلاديمير ميدينسكي أن “مسألة وضع أوكرانيا المحايد وعدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي هي إحدى النقاط الرئيسية في المفاوضات، إنها النقطة التي شهدت أكبر تقارب في مواقف الطرفين”.

لكنه أشار إلى وجود “اختلافات” حول “الضمانات الأمنية” التي تطالب بها أوكرانيا.

وتابع ميدينسكي “فيما يتعلق بنزع السلاح، أود أن أقول إنه 50/50″، موضحا أنه لا يستطيع الكشف عن تفاصيل المفاوضات ولكن الطرفين “في منتصف الطريق” للتوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية.

روسيا التي تقود عمليات عسكرية في أراضي جارتها منذ 24 فبراير، تجري مفاوضات مع كييف لمطالبتها بأن تكون دولة محايدة مثل السويد أو النمسا، وعدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.

من جهتها، قالت أوكرانيا الأربعاء إن هناك “تناقضات عميقة” لا تزال قائمة في المحادثات الروسية الأوكرانية، لكن من الممكن التوصل إلى “حل وسط”.