اين انت يا عبد الناصر؟.. رئيس وزراء الاحتلال يعتزم زيارة مصر ولقاء "المناضل" السيسي للمرة الثانية خلال ستة أشهر فقط
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جرينتش+2 12:42
في تقرير السعادة العالمي للسنة الحالية 2022.. الاردن واليمن وموريتانيا ولبنان أكثر بلدان العالم تعاســــــــــــــــــــة
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