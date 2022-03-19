اين انت يا عبد الناصر؟.. رئيس وزراء الاحتلال يعتزم زيارة مصر ولقاء "المناضل" السيسي للمرة الثانية خلال ستة أشهر فقط
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جرينتش+2 12:41
اسرائيل تجهد منذ القدم لمساعدة الاكراد في اقامة دولتهم على اجزاء من العراق وسوريا وتركيا وايران
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