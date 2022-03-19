أجواء باردة في أغلب المناطق اليوم السبت وحتى الثلاثاء

تكون الأجواء اليوم السبت، باردة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وسقوط زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الأحد، باردة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، واحتمال ضعيف في ساعات الليل المتأخرة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتأثر المملكة الاثنين، بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث تكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر على فترات في أماكن مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء الثلاثاء، باردة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 11 – 3 درجات مئوية، وفي غرب عمان 9 – 1، وفي المرتفعات الشمالية 8 – 0، وفي مرتفعات الشراة 12 إلى -1، وفي مناطق البادية 17 – 1، وفي مناطق السهول 12 – 3، وفي الاغوار الشمالية 21 – 9، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 9، وفي البحر الميت 22 – 8، وفي خليج العقبة 23 – 9 درجات مئوية.

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