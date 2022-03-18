وسط رفض "اليانكي" واحباطه.. الرئيس الأسد يزور دولة الامارات ويلتقي ابن زايد لتعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات
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جرينتش+2 01:09
بعد قضاء ثلاثة أيام في اليمن.. أنجلينا جولي تكشف عن مشاهدات مأساوية تنتمي الى العصر الحجري
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