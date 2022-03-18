القبض على أردني قام بطعن مواطن سعودي في الرياض

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، مساء امس الخميس؛ بيانًا أمنيًا بشأن تعرض مواطن سعودي للطعن على يد مقيم أردني في مدينة الرياض.

وبثَّ حساب “سناب الداخلية” التابع للداخلية السعودية على “سناب شات” لقطات للمواطن السعودي من المستشفى، فيما أبلغ الطبيب بأنه تعرض لخمس طعنات.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض: إن “شرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية الأردنية، لاستدراجه مواطناً والاعتداء عليه بالطعن”.

وأضافت “شرطة الرياض”: أن المقيم “استولى على ما بحوزة المواطن من ممتلكات شخصية (تم استردادها)، وجرى إيقافه، واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة”.