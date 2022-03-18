أجواء باردة بأغلب المناطق اليوم الجمعة ولطيفة في الأغوار حتى الأحد

تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ السبت، باردة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتبقى الأجواء الأحد، باردة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويوم الاثنين تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً ويتوقع تساقط زخات متفرقة من المطر على فترات في أماكن مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 14 – 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 – 3، وفي المرتفعات الشمالية 10 – 2، وفي مرتفعات الشراة 12 – 1، وفي مناطق البادية 17 – 4، وفي مناطق السهول 14 – 5، وفي الأغوار الشمالية 22 – 9، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 10، وفي البحر الميت 23 – 11، وفي خليج العقبة 22 – 11 درجة مئوية.

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