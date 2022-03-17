“نتفليكس” تُعيد زيلينسكي الى اصله كممثل كوميدي وتباشر عرض مسلسله التلفزيوني «خادم الشعب»

بدأت منصة الترفية العالمية “نتفليكس”، يوم امس الأربعاء، في عرض حلقات مسلسل “خادم الشعب” من بطولة الرئيس الأوكرانى فولوديمير أوليكساندروفيتش زيلينسكي، وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت شبكة “سى إن بى سى” الأمريكية إن عرض المسلسل قد جاء بناء على طلب من الجماهير الأمريكية.

“خادم الشعب”؛ مسلسل عرض في أوكرانيا للمرة الأولى عام 2015، ولعب فيه فولوديمير زيلينسكي، الذي كان ممثلا كوميديا آنذاك، دور مدرس يصبح رئيسا للدولة بشكل غير متوقع بعد قيامه بنشر فيديو عن انتشار الفساد في بلاده، والذي حقق من خلاله زيلينسكى شهرة واسعة في بلاده قبل أن يفكر في الترشح للرئاسة بأوكرانيا.

وفي عام 2018، تحول خيال الكاتب إلى واقع حين تشكل حزب يحمل اسم “خادم الشعب”، وفاز مرشحه زيلينسكي بالانتخابات الرئاسية لعام 2019، ليدخل بذلك الممثل الكوميدي قصر الرئاسة في كييف لكن هذه المرة رئيسا للبلاد عام 2019.