لانه شخصية دولية حكيمة لم يرد على بايدن.. بوتين: السنوات الـ 8 الأخيرة أكدت صواب قرار سكان القرم بالعودة للحضن الروسي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ثماني سنوات مرت منذ عودة شبه جزيرة القرم إلى حضن روسيا أكدت صواب هذا القرار.

وقال بوتين، أثناء اجتماع ترأسه اليوم الخميس بخصوص التنمية في القرم ومدينة سيفاستوبول: “نلتقي معكم قبيل ذكرى إعادة انضمام القرم إلى روسيا، ونتذكر جميعا الشجاعة والوطنية اللتين أظهرهما سكان القرم وسيفاستوبول في ذلك الحين عندما شكلوا جدارا في طريق النازيين الجدد والراديكاليين والذين دبروا انقلابا سلطويا في كييف”.

وشدد الرئيس الروسي على أن سكان القرم في تلك الفترة “توحدوا وانتصروا”.

وتابع: “أثبتت السنوات الأخيرة أن هذا القرار كان صائبا. يكفي النظر إلى ما يجري حاليا في دونباس ويصبح كل شيء جليا”.

وأقر بوتين بأن العقوبات غير المسبوقة التي فرضت على روسيا ردا على إطلاقها عملية عسكرية في أوكرانيا “تجذب الكثير من المشاكل”، مشيرا إلى أنها في الوقت نفسه “توفر فرصا مالية جديدة”.

وأوضح أنه يمكن في هذه الظروف للشركات الروسية الكبرى، منها المصارف التي امتنعت حتى الآن عن ممارسة أنشطتها في القرم بغية تفادي العقاب من قبل الغرب، “بدء عملها هناك بهدوء”، مضيفا: “لم يعد هناك أي شيء للتخوف منه”.

الكرملين يوضح سبب عدم رد بوتين على نباح بايدن

وعلى صعيد متصل، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصية دولية حكيمة ومثقفة وهذا ما يمنعه من أن يرد على التصريحات غير المقبولة للرئيس الأمريكي جو بايدن.

الكرملين يوضح سبب عدم رد بوتين على تصريحات بايدنبايدن يتردد في الإجابة على سؤال يتعلق ببوتين – فيديو

وأوضح بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن تصريح الرئيس الأمريكي بشأن الرئيس الروسي غير مقبول، مؤكدا على أنه لا يحق لرئيس دولة قامت بقصف عدة دول أخرى التصريح بمثل هذه الكلمات.

وردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يعتبر تصريحات بايدن هذه طريقا لقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، ولماذا لا يرد بوتين على مثل هذه التصريحات، قال بيسكوف: “رئيسنا شخصية دولية حكيمة وبعيدة النظر ومثقفة”.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن مثل هذه التصريحات التي أدلى بها بايدن، “سبق أن قلت بالأمس، إنه غير مسموح بها على الإطلاق، وغير مقبولة، ولا تُغتفر، والأهم من ذلك، ربما لا يحق لرئيس الدولة التي قصف الناس في جميع أنحاء العالم لسنوات عديدة، أن يصرح بها”.

وكان الرئيس الأمريكي الخرف جو بايدن قد صرح، في وقت سابق، بأنه يعتبر الرئيس الروسي “مجرم حرب”.