هذه اخلاقهم.. لاجئات أوكرانيات يشتكين من محاولة إقناعهن بالعمل في الدعارة فور وصولهن مطار بن غوريون في تل ابيب
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جرينتش+2 11:26
لانه شخصية دولية حكيمة لم يرد على بايدن.. بوتين: السنوات الـ 8 الأخيرة أكدت صواب قرار سكان القرم بالعودة للحضن الروسي
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