الفيصلي: خروج 4 لاعبين من مباراة نهائي الدرع بسبب إصابات

اعلن النادي الفيصلي، خروج 4 من نجوم فريق كرة القدم خلال مباراة نهائي الدرع التي جرت أمس أمام الرمثا، بسبب تعرضهم لإصابات مختلفة، لتنتهي المباراة بفوز الفيصلي بنتيجة 1-0.

وقال المدير الإداري لفريق الفيصلي ماهر طعمة في تصريح على موقع النادي، إن اللاعبين يوسف الرواشدة يعاني من التواء في الرباط الوحشي ويحتاج لعلاج يستمر من 4 إلى 6 أسابيع، ويعاني اللاعبون عبدالله عوض وأنس جبارات وإحسان حداد، من تمزق في العضلة الخلفية، ويحتاجون لفترة علاج وراحة تتراوح بين أسبوعين واربعة اسابيع.

ولفت طعمة إلى أن اللاعبين المصابين، سيرافقون الفيصلي في بطولة القدس والكرامة التي تنطلق في فلسطين السبت المقبل، وذلك للإشراف على علاجهم ومتابعة إصاباتهم.

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