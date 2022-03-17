الخصاونة: التوقيت الصيفي سيكون على مدار العام !!!

اعلن رئيس الوزراء، بشر الخصاونة ، امس الاربعاء ، ان قرار التوقيت الصيفي سيكون على مدار العام.

واضاف الخصاونة، خلال استضافته في برنامج نيران صديقة الذي يقدمه الدكتور هاني البدري على قناة عمان TV ، انه لا يوجد تعديل وزاري قادم

وقال الخصاونة، ان تصريح ( العين الحمرا) جاء بعد رفع بعض التجار للاسعار، وهذا الامر يخص قوت المواطن وبالتالي يحتاج الى “عينين حمرا مش وحده” للحفاظ على قوته، على حد تعبيره.

وتابع قائلا ان العين الحمرا هي للتجار الجشعين الذين يستغلون قوت المواطن في ظل الازمات العالمية .

كما نفى الرئيس أي توجه لإصدار عفو عام في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن العفو العام لا يصدر إلا بقانون، ولا توجه لذلك حاليا.

واشار الخصاونة الى ان مستقبل الاردن سيكون مشرقا بعد تجاوز المملكة للعديد من الازمات.

وتابع ان هناك مؤشرات إيجابية على وجود الذهب في مناطق بالأردن

وزاد الخصاونة “مررنا بعقد غريب وتأثرنا فيه كثيرا من نتائج وتداعيات أصابت محيطنا وانعكست علينا كما الدول التي دخلت النيران إليها”.